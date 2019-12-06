Азербайджанский гимнаст завоевал золото на чемпионате мира в Японии видео
В Токио продолжается чемпионат мира среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу.
Сегодня воспитанник азербайджанской школы гимнастики Алексей Караташов завоевал золото в соревнованиях по тамблингу среди спортсменов 11-12 лет.
В финале наш спортсмен набрал 31,500 балла, опередив соперников из Великобритании, России, Японии и Польши. Напомним, что позавчера азербайджанские батутисты Гусейн Аббасов и Магсуд Махсудов завоевали серебряную медаль в синхронных прыжках.