США возобновили переговоры с талибами

Американские представители возобновили в субботу в столице Катара, Дохе, переговоры с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает ТАСС.

"США возобновили сегодня (7 декабря) переговоры в Дохе, - приводит телеканал слова собеседника. - Основой дискуссии станет [поиск путей] к сокращению масштабов насилия, что приведет к началу межафганских переговоров и прекращению огня".

Госдепартамент 4 декабря информировал, что спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад отравился 3 декабря в Катар для возобновления переговоров с талибами.

28 ноября, в ходе необъявленного визита в Афганистан президент США Дональд Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тыс. военнослужащих.