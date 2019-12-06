Заур Расулзаде, отдел политики 14:24

Турция согласилась подписать документ НАТО о защите Польши и Прибалтики только после того, как польский президент Анджей Дуда публично отказался считать Россию врагом альянса. Комментируя haqqin.az причины, почему Анкара настаивала на таком условии, политолог Хаккан Алтынташ из Черноморского университета Стамбула утверждает, что Турции ни к чему портить отношения с Россией из-за Прибалтики и Польши.

«Заявление Дуды, что Варшава все же решила не считать Россию противником НАТО, стало для Анкары дополнительным аргументом для подписания плана по защите Прибалтики и Польши», - считает турецкий политолог. Как известно, глава Бюро национальной безопасности Польши министр Павел Солох в эфире Польского радио заявил, что утверждение лидерами стран НАТО на саммите в Лондоне Плана действий на случай агрессии для стран Балтии и Польши стало возможным благодаря интенсивным усилиям президента Анджея Дуды и Эрдогана. Изначально против принятия плана выступала Турция, которая в обмен на его поддержку прежде всего потребовала от союзников по блоку признания курдских отрядов в Сирии террористической угрозой, что, естественно, для нее наиболее важно. Однако Анкара не забыла и об агрессивных выпадах Варшавы против Москвы и поставила условие изменить эту позицию. В итоге Солох вынужден был подчеркнуть, что согласовать важный с точки безопасности восточноевропейского региона документ удалось лишь благодаря усилиям, предпринятым генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, который был в постоянном контакте с президентами Анджеем Дудой и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Профессор политологии из Опольского университета Польши Станислав Новински по-своему интерпретирует возникшую в НАТО ситуацию. Как заявил Новински haqqin.az, Турция сейчас использует все возможные каналы, чтобы преследовать свои интересы. «На этот раз Анкара решила использовать свое положение в НАТО. Несколько странно, конечно, что до сего дня считавший Россию противником западного мира президент Польши Дуда, теперь на 180 процентов меняет свое мнение и говорит, что Россия уже не враг. Не исключаю, что на изменение позиции Дуды повлиял Эрдоган. Видимо, турецкий лидер перед подписанием этого документа поставил это условие, ведь всем известно, что Путин и Эрдоган близкие друзья», - полагает С.Новински. Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась в беседе с журналистами, что в НАТО немало проблем.