Не менее 50 человек погибли накануне вечером в Багдаде в результате нападения неизвестных вооруженных людей на протестующих. Подобные данные приводит телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что группа вооруженных людей на гражданских машинах подъехала к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам. Стрельба продолжалась несколько часов.

Кто стоит за этой провокацией, до сих пор не установлено, однако известно, что силовые структуры, которые неоднократно обвинялись в применении оружия против демонстрантов, к этому не причастны.