Митинг против интеграции с Россией в Минске

В Минске начался протест против интеграции с Россией, которую обсудят в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает издание «Наша Нива» .

Организаторами протеста выступили националистические организации, в том числе «Белый легион» и «Белорусская христианская демократия». Митингующие в знак протеста сформировали живую цепь на центральном Октябрьском проспекте, также несколько сотен людей собрались на Октябрьской площади.

В руках активисты держат плакаты с лозунгами против интеграции на русском и белорусском языках, они требуют сохранения независимости и отставки Лукашенко.

На месте присутствует милиция, но практически не вмешивается в ход митинга. Стражи порядка просят протестующих не занимать проезжую часть. По словам одного из очевидцев, по рации один из милиционеров получил указание «максимально культурно работать».