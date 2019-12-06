Полковник ФСБ избил врачей скорой в центре Москвы

В центре Москвы полковник ФСБ России избил врачей скорой, которые пытались оказать ему первую помощь. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в столичном департаменте здравоохранения.

Инцидент, как отмечается, произошел ночью в Пресненском районе. По информации канала, офицер отдыхал в баре и спустя время в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу, где упал на асфальт и разбил себе голову. Прохожие вызвали скорую помощь, которая привела его в чувство, но в какой-то момент он накинулся на фельдшеров.

Врачи испугались пациента и вызвали полицейских. По факту нападения на медиков ведется проверка.