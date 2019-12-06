На переговорах Путина и Лукашенко погас свет обновлено
Во время переговоров президента России Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко погас свет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что свет в комнате переговоров погас после того, как главы государств обменялись приветствиями и вступительными речами. Путин сказал, что в здании «закончилось электричество».
«Это все Дима Песков, я знаю», — пошутил Лукашенко.
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи, передает ТАСС.
Путин указал на важность встречи с Лукашенко в канун 20-летия союзного договора.
Он отметил, что Москва и Минск продолжат работу над сближением двух народов.