Турецкий министр поцеловал руку дочери азербайджанского шехида видео
В рамках выставки Bakutel-2019 министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан ознакомился со стендом курсов STEM, бесплатно организуемых для детей шехидов.
Турецкий министр внимательно выслушал детей азербайджанских шехидов. Он также наклонился над одним ребенком и поцеловал ему руку.
Отметим, что Мехмет Джахит Турхан находится в Баку для участия в выставке Bakutel-2019. Турецкие компании на выставке представлены национальным павильоном.