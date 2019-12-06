Турецкий министр поцеловал руку дочери азербайджанского шехида видео

В рамках выставки Bakutel-2019 министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан ознакомился со стендом курсов STEM, бесплатно организуемых для детей шехидов.

Турецкий министр внимательно выслушал детей азербайджанских шехидов. Он также наклонился над одним ребенком и поцеловал ему руку.

Отметим, что Мехмет Джахит Турхан находится в Баку для участия в выставке Bakutel-2019. Турецкие компании на выставке представлены национальным павильоном.

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