Порошенко против переговоров по газу

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что недопустимо включать обсуждение газовых вопросов с Россией в повестку саммита в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс».

По мнению Порошенко, газ должен быть коммерческим продуктом, а не политическим инструментом.

«Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Уберите инструмент давления на нашу страну», — призвал бывший украинский лидер.

Он отметил, что включение газа в политическую повестку дня несколько раз приводило к «сокрушительному поражению» Украины.

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