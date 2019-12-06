Порошенко против переговоров по газу
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что недопустимо включать обсуждение газовых вопросов с Россией в повестку саммита в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс».
По мнению Порошенко, газ должен быть коммерческим продуктом, а не политическим инструментом.
«Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Уберите инструмент давления на нашу страну», — призвал бывший украинский лидер.
Он отметил, что включение газа в политическую повестку дня несколько раз приводило к «сокрушительному поражению» Украины.