Алхас Исмаилов, Отдел политики 17:52

В 2020 году в Грузии собираются провести парламентские выборы. Как заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», мэр города Тбилиси Каха Каладзе, «в соответствии с демократическими стандартами» пройдут они по смешанной избирательной системе. Несмотря на требование оппозиции о переходе на пропорциональную систему парламентских выборов и проведении их досрочно и трехмесячные манифестации по этому поводу, грузинский парламент оставил в силе смешанную, пропорционально-мажоритарную систему, то есть по партийным спискам, избирательную.

Надежды лидеров оппозиции на массовую акцию против такого решения не оправдались – пришло около 7 тыс. человек. Тогда они сменили тактику, проводя перманентные акции у офисов «Грузинской мечты» в разных городах Грузии. Вместе с тем формально «мечтатели» выполнили обещания, поскольку именно их партия предложила законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов. Но руководство страны отказалось от этого законопроекта, чтобы сохранить с помощью мажоритариев свою власть еще на четыре года. Однако несколько членов парламентского большинства заявили, что они выходят из фракции «Мечты» и создают в парламенте свою нейтральную группу. Таким образом, очередная попытка оппозиционеров изменить политическую систему страны не дала противникам правящего режима желаемого результата. Но хотя «мечтатели» и утверждают, что они все делают правильно и грамотно, а главное, в соответствии с демократическими принципами, многие грузинские эксперты приходят к выводу, что партия власти вошла в полосу политического кризиса. Политолог Гия Хухашвили уверен, что у «Грузинской мечты» нет никаких шансов не только победить в пропорциональных выборах, но и создать коалицию. «У них нет политических партнеров. Единственный потенциальный партнер – это «Альянс патриотов», но совершенно по другим причинам коалиция с «патриотами» для «Грузинской мечты» неприемлема», - отмечает он. И именно поэтому, считает он, правительство не устраивают пропорциональные выборы.

А политолог Рамаз Саквелеридзе заявляет, что пока лидер оппозиции Михаил Саакашвили не появится в Грузии, никакие акции и протесты результата не дадут. «Нет у оппозиции харизматичного лидера, кроме Саакашвили. Вашадзе интеллигент, всего опасается, нерешителен, Бакрадзе такой же. Только Саакашвили смог бы сдвинуть камни, но его в стране нет. Так что и на этот раз оппозиция не добьется успеха», - сказал Р.Саквелеридзе haqqin.az. Вместе с тем, как показывают итоги социсследования, проведенного Международным республиканским институтом (IRI США), если бы парламентские выборы в Грузии проводились завтра, то 23% опрошенных проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 15% - за «Единое национальное движение», за «Европейскую Грузию - Свободных демократов» -5%, за «Альянс патриотов» - 4%. А 32% респондентов с выбором не определились.