Только Саакашвили сможет сдвинуть этот камень и в Грузии парламентские выборы
В 2020 году в Грузии собираются провести парламентские выборы. Как заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», мэр города Тбилиси Каха Каладзе, «в соответствии с демократическими стандартами» пройдут они по смешанной избирательной системе.
Несмотря на требование оппозиции о переходе на пропорциональную систему парламентских выборов и проведении их досрочно и трехмесячные манифестации по этому поводу, грузинский парламент оставил в силе смешанную, пропорционально-мажоритарную систему, то есть по партийным спискам, избирательную.
Надежды лидеров оппозиции на массовую акцию против такого решения не оправдались – пришло около 7 тыс. человек. Тогда они сменили тактику, проводя перманентные акции у офисов «Грузинской мечты» в разных городах Грузии.
Вместе с тем формально «мечтатели» выполнили обещания, поскольку именно их партия предложила законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов. Но руководство страны отказалось от этого законопроекта, чтобы сохранить с помощью мажоритариев свою власть еще на четыре года. Однако несколько членов парламентского большинства заявили, что они выходят из фракции «Мечты» и создают в парламенте свою нейтральную группу.
Таким образом, очередная попытка оппозиционеров изменить политическую систему страны не дала противникам правящего режима желаемого результата. Но хотя «мечтатели» и утверждают, что они все делают правильно и грамотно, а главное, в соответствии с демократическими принципами, многие грузинские эксперты приходят к выводу, что партия власти вошла в полосу политического кризиса.
Политолог Гия Хухашвили уверен, что у «Грузинской мечты» нет никаких шансов не только победить в пропорциональных выборах, но и создать коалицию. «У них нет политических партнеров. Единственный потенциальный партнер – это «Альянс патриотов», но совершенно по другим причинам коалиция с «патриотами» для «Грузинской мечты» неприемлема», - отмечает он. И именно поэтому, считает он, правительство не устраивают пропорциональные выборы.
А политолог Рамаз Саквелеридзе заявляет, что пока лидер оппозиции Михаил Саакашвили не появится в Грузии, никакие акции и протесты результата не дадут.
«Нет у оппозиции харизматичного лидера, кроме Саакашвили. Вашадзе интеллигент, всего опасается, нерешителен, Бакрадзе такой же. Только Саакашвили смог бы сдвинуть камни, но его в стране нет. Так что и на этот раз оппозиция не добьется успеха», - сказал Р.Саквелеридзе haqqin.az.
Вместе с тем, как показывают итоги социсследования, проведенного Международным республиканским институтом (IRI США), если бы парламентские выборы в Грузии проводились завтра, то 23% опрошенных проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 15% - за «Единое национальное движение», за «Европейскую Грузию - Свободных демократов» -5%, за «Альянс патриотов» - 4%. А 32% респондентов с выбором не определились.
Если исходить из этих цифр, а опросы IRI чаще всего показывают более низкую оценку рейтингу «Грузинской мечты», то ситуация вырисовывается туманная, т.к. целых 32 процента респондентов не сделали своего выбора. Это тот резерв, за который предстоит бороться и власти, и ее оппонентам.
На этом фоне другой оппозиционный лидер - Нино Бурджанадзе отправилась в Москву, что внесло раскол в грузинскую оппозицию. Лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани заявила, что покидает этот объединенный формат, поскольку для нее «неприемлем» визит Бурджанадзе в Россию. По ее словам, объединившиеся партии должны быть едиными во внешнеполитических приоритетах. «Мы готовы работать только с прозападными партиями», – заявила Чарквиани.
Да, союзников у «Грузинской мечты» сегодня практически нет, но даже в этом случае она остается самой рейтинговой партией. Ей осталось только не растерять своих сторонников за оставшиеся месяцы до выборов.