Еще две партии заявили об участии на парламентских выборах
Еще две партии объявили о своем участии на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 9 февраля.
В сообщении пресс-службы партии «Умид» говорится, что на сегодняшнем заседании был утвержден список из 72 членов партии, которые выдвинут свои кандидатуры.
Кроме этого о своем намерении принять участие на парламентских выборах заявила партия «Ана Ветен».
Ранее haqqin.az сообщал о решении партии «Мусават» участвовать в парламентских выборах.