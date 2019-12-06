Еще две партии заявили об участии на парламентских выборах

Еще две партии объявили о своем участии на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 9 февраля.

В сообщении пресс-службы партии «Умид» говорится, что на сегодняшнем заседании был утвержден список из 72 членов партии, которые выдвинут свои кандидатуры.

Кроме этого о своем намерении принять участие на парламентских выборах заявила партия «Ана Ветен».

Ранее haqqin.az сообщал о решении партии «Мусават» участвовать в парламентских выборах.