В Украине подготовили сценарий по Донбассу

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.

По словам Данилова, 7 декабря на закрытом заседании, посвященном предстоящему саммиту в "нормандском формате", был согласован один из сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.

Ранее стало известно об утверждении пяти возможных сценариев. Данилов отметил, что они предусматривают все возможные исходы переговоров.

«На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию», — подчеркнул секретарь СНБО.