Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Беларусь считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, передает ТАСС.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — сказал он, добавив, что в противном случае основу Союзного государства создать не удастся.

По его словам, цель нынешней встречи с Путиным — проанализировать ход работы по дальнейшей реализации договора о Союзном государстве. «Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко 7 декабря прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Лидеры двух стран должны обсудить процесс интеграции в рамках договора о Союзном государстве. Днем ранее Лукашенко не исключил, что на переговорах может быть подписано соответствующее соглашение.