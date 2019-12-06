Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 18:55

Газовая тема в последние годы актуализировалась не только в «старой Европе», но и в странах Балтии и Польше. В связи с ростом добычи сланцевого газа и спроса на сжиженное «голубое топливо» в регионе настойчиво звучат призывы отказаться от потребления газа, поставляемого из России. Вот уже пять лет в Клайпедский порт заходят огромные газовозы, доставляющие СПГ (сжиженный пропан-газ) из Норвегии и других стран. В польский порт Свиноуйсьце в этом году впервые зашло такое же судно со сжиженным топливом, и маршрут морской доставки его из США в Польшу теперь становится постоянным.

Первое судно по перевозке сжиженного газа под названием Independence пришло в литовский Клайпедский порт еще в октябре 2014 года. Мне довелось побывать на этом гиганте, высотой с 15-этажный дом, два года назад. Норвежский танкер, построенный в Южной Корее, внушителен - поверхность палубы три футбольных поля. Его «нутро» вмещает 170 тысяч кубометров СПГ, а возможности регазификации энергетического сырья соответствующей портовой структурой Клайпеды в сочетании с системами судна — 4 миллиарда кубометров в год. Для сравнения: потребности такого государства как Литва — 3 миллиарда в год. Потому излишками топлива пользуются вот уже 4 года Латвия и Эстония. Представитель литовской энергетической компании Knowledge Driven Тадас Матулионис считает, что 4-5 доставок газа таким судном могут полностью обеспечить потребности такой страны, как Эстония. Для Латвии нужны 15 таких рейсов, а для Литвы — 25. Танкер-хранилище приходит в Клайпеду 3 раза в месяц. Выгрузка всего объема СПГ, закачанного в 4 танка, объемом 42,5 тысячи кубов, занимает 9 дней. СПГ-терминал в Клайпеде, построенный специально для перевалки и обработки ценного топлива, способен удовлетворить потребности региона Балтики на 90 процентов. Преимущества СПГ всегда подчеркиваются, когда речь заходит о конкуренции с российским природным газом, который идет по газопроводам из Сибири.

Прежде всего топливо, доставляемое в сжиженном виде, является экологически дружелюбным: при использовании его на 90 процентов снижается выброс окиси азота, на 25 процентов двуокиси углерода. А сжигание не дает выбросов серы в окружающую среду. Это актуально особенно в последнее время, когда шум на весь мир в защиту среды вновь поднялся, на уровне трибуны ООН. Что касается экономической выгоды, то по словам литовских частных потребителей, после того, как в их дома пошел газ, выгруженный с Independence и переработанный для нужд домашних хозяйств, цена на отопление в холодное время года снизилась вдвое. В Клайпеде отрасль СПГ не стоит на месте. На припортовой территории создан терминал по выгрузке и перегрузке газа в танкеры меньшего масштаба. Он позволяет осуществлять бункеровку СПГ-судов в портах Латвии и Эстонии. Здесь же действует не первый год СПГ-кластер, в который входят 10 компаний — энергетическая, стивидорная, пароходство, железная дорога. К нему примыкают - Клайпедская свободная экономическая зона, высшая мореходная школа Литвы, научно-технологический парк, Клайпедский университет и другие. Клайпедский терминал СПГ продолжает наращивать мощности и оборот.