США и Иран обменялись заключенными

Вашингтон и Тегеран провели обмен заключенными: США передали Ирану иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре 2018 года, а Иран передал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016 году был задержан в Иране по подозрению в шпионаже, сообщает "Интерфакс".

"Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван вскоре воссоединятся со своими семьями", - прокомментировал обмен в своем Твиттере глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Он выразил благодарность всем, кто принял в этом участие, особенно правительству Швейцарии.

В Вашингтоне также подтвердили факт обмена.

"Еще один американец возвращается домой. Сюэ Ван, который удерживался по ложным обвинениям в Иране на протяжении трех лет, освобожден и держит путь обратно в США. Вскоре Ван воссоединится с супругой и сыном, которые по нему так скучали", - написал в своем Твиттере госсекретарь США Майк Помпео.