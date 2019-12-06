В Азербайджане построили бизнес на рогах алтайских оленей 1600 манатов за курс
Ученые вывели в Алтайском крае новую породу оленей, которые отличаются большей массой молодых рогов - пантов, ради которых разводят этих животных. Новая алтае-уссурийская порода позволит сохранить генофонд животных и сделать их разведение более выгодным, сообщил ТАСС заместитель директора по науке Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА) Василий Луницын.
Улучшения породы проводили внутри популяции оленей, не скрещивая животных с другими представителями вида. В итоге, по словам ученого, среднюю пантовую продуктивность (вес пантов) удалось поднять до 1,1 кг (на 20-30% больше, чем у оленей, которые содержатся в хозяйствах сейчас), отдельные особи дают 2,5 кг пантов. Кроме того, сами олени имеют большую массу и лучше размножаются - на 100 самок у животных алтае-уссурийской породы рождается до 75 детенышей против 40-50 рождающихся в оленеводческих хозяйствах сейчас.
На сегодня поголовье новой породы оленей насчитывает около тысячи животных, они содержатся в хозяйстве "Искра", которое используется учеными как экспериментальная площадка. С ростом спроса на животных у фермеров поголовье будет расти, отметил собеседник агентства. По словам Луницына, интерес к оленям проявляли охотхозяйства европейской части России, также партию животных уже приобрели предприниматели из Азербайджана.
Корреспонденты haqqin.az заинтересовались вопросом, кто в Азербайджане приобрел крупную партию оленей и для каких целей. Выяснилось, что хозяйство, где разводят оленей, было создано в Хызынском районе еще в 2015 году.
Так, в лечебный центр «Алтайский олень», расположенный на территории центра отдыха «Дженнет багы» в Алтыагадже, было завезено 86 оленей. В лечебном центре предлагают специальные ванны из сваренных оленьих рогов.
Как сообщили haqqin.az в данном центре, рога у оленей срезаются в начале мая и специальным образом хранятся в холодильниках.
«Когда поступает заказ, то мы на протяжении трех дней варим эти рога, а получившийся бульон заливаем в специальные ванны», - сказали в центре.
Подобная пантовая терапия продолжительностью 10 дней с трехразовым питанием обойдется в 1600 манатов.
Еще одну партию оленей завезли в Азербайджан в 2017 году с целью развития экотуризма. На территории села Ченлибель в Шамкирском районе создано хозяйство, где содержатся 60 оленей.
Примечательно, что в интернете можно наткнуться и на объявление о продаже алтайского оленя. За одного оленя, выращенного в Шамкирском районе, просят 8 тысяч манатов.