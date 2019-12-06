Ученые вывели в Алтайском крае новую породу оленей, которые отличаются большей массой молодых рогов - пантов, ради которых разводят этих животных. Новая алтае-уссурийская порода позволит сохранить генофонд животных и сделать их разведение более выгодным, сообщил ТАСС заместитель директора по науке Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА) Василий Луницын.

Улучшения породы проводили внутри популяции оленей, не скрещивая животных с другими представителями вида. В итоге, по словам ученого, среднюю пантовую продуктивность (вес пантов) удалось поднять до 1,1 кг (на 20-30% больше, чем у оленей, которые содержатся в хозяйствах сейчас), отдельные особи дают 2,5 кг пантов. Кроме того, сами олени имеют большую массу и лучше размножаются - на 100 самок у животных алтае-уссурийской породы рождается до 75 детенышей против 40-50 рождающихся в оленеводческих хозяйствах сейчас.

На сегодня поголовье новой породы оленей насчитывает около тысячи животных, они содержатся в хозяйстве "Искра", которое используется учеными как экспериментальная площадка. С ростом спроса на животных у фермеров поголовье будет расти, отметил собеседник агентства. По словам Луницына, интерес к оленям проявляли охотхозяйства европейской части России, также партию животных уже приобрели предприниматели из Азербайджана.

Корреспонденты haqqin.az заинтересовались вопросом, кто в Азербайджане приобрел крупную партию оленей и для каких целей. Выяснилось, что хозяйство, где разводят оленей, было создано в Хызынском районе еще в 2015 году.