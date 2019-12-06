По его словам, Мугабиль Бахышов на протяжении долгого времени обращался в различные структуры с просьбой о трудоустройстве.

Житель Баку Мугабиль Бахышов повесился после того, как столкнулся с угрозами со стороны главы ИВ Лачинского района Агиля Назарли, а также главы отдела образования района Ниджата Гасанова. Об этом haqqin.az сообщил брат покойного Юсиф Бахышов.

«Но моего брата не трудоустраивали. Причина была в том, что он в последнее время активно критиковал в соцсетях главу ИВ Лачинского района Агиля Назарли. Мой брат писал, что Агиль Назарли никогда не служил в армии и имеет поддельный диплом», - сказал Юсиф Бахышов.

Когда Мугабиль Бахышов снова обратился просьбой о трудоустройстве, то столкнулся с угрозами со стороны Агиля Назарли.

«Они пригрозили его арестовать и убить. Кроме того, они угрожали всей семье. В итоге мой брат оставил записку, где написал, что уходит из жизни из-за угроз со стороны Агиля Назарли и главы отдела образования Ниджата Гасанова», - сказал он.

Мугабиль Бахышов просит у руководства страны наказать всех, кто вынудил его брата покончить с собой.

«В смерти моего брата виновен Агиль Назарли. Нас 7 братьев и жизням наших семей угрожает опасность. Мы просим защиты», - сказал он.