Миллиардер из Губы будет отбывать срок в самой строгой тюрьме Карелии

Уроженец Губинского района Азербайджана, миллиардер Геннадий Манаширов будет отбывать срок в одной из самых строгих тюрем в Карелии.

В прошлом году Манаширов получил 12 лет лишения свободы и штраф в 220 миллионов рублей за коррупцию. По версии суда, олигарх хотел оказать помощь знакомому бизнесмену, которого обвиняли в организации рабского труда на Черкизовском рынке в Москве. Для этого Манаширов дал взятку в 10 миллионов рублей следователям, которые уже задержаны сотрудниками ФСБ.

Позднее выяснилось, что Манаширов регулярно использовал взятки с целью подавления конкурентов. Когда олигарха закрыли в СИЗО, он заплатил 300 тысяч рублей за то, чтобы ему разрешили пользоваться телефоном, что запрещено правилами. Это было также учтено судом.

Капитал Геннадия Манаширова равен 700 миллионам долларов. Он владеет двумя десятками компаний, среди которых подавляющее большинство - торговые комплексы. Три года назад Forbes назвал Геннадия Манаширова и его брата «королями недвижимости».