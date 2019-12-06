Эрдоган назвал условия вывода войск из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении до конца использовать в Сирии свои полномочия, вытекающие из международного права.

Говоря о выводе войск из арабской республики, Эрдоган пообещал прислушиваться ко мнению сирийского народа.

По его словам, именно сирийцы должны сказать свое слово, если пребывание турецких военных на севере страны будет более не нужно для борьбы с «терроризмом».

«Мы не уйдем из Сирии до тех пор, пока сирийский народ не скажет:«Спасибо, теперь вы можете уйти», — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.