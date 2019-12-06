Полиция в США задержала шестерых граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к стрельбе на авиабазе в Пенсаколе. Сейчас их допрашивают.

Как передает Fox News, губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил, что стрелок был выходцем из Саудовской Аравии и проходил подготовку на авиабазе.

В свою очередь, сенатор Рик Скотт призвал пересмотреть программы обучения в США иностранных военных летчиков.

Напомним, стрельба на авиабазе ВМС США произошла во Флориде 6 декабря. В результате погибли трое военных, еще восемь пострадали. Злоумышленника ликвидировали.