Всего было запланировано девять боев, в одном из которых уже выступил 3-кратный чемпион мира, призер Олимпиады-2012 в составе сборной Азербайджана Магомедрасул Меджидов.

Сегодня в Саудовской Аравии проходит вечер профессионального бокса, главным боем которого станет чемпионский поединок между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Для 33-летнего боксера, не так давно начавшего карьеру на профессиональном ринге, это был второй поединок. Меджидов боксировал против британца Тома Литтла, для которого это был 18-й бой, и нокаутировал его во втором раунде.

В первом своем бою в сентябре этого года Магомедрасул победил американца Эда Фаунтейна.