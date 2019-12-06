Тунберг приняла участие в экозащитном марше в Мадриде

Тысячи человек вышли на улицы испанской столицы, чтобы встать на защиту окружающей среды, передает газета El Pais.

Активисты во главе со звездой движения — Гретой Тунберг — потребовали от политиков срочно принять меры для борьбы с изменениями климата.

Тунберг выразила надежду, что мировые лидеры осознают актуальность в решении климатического кризиса, так как пока конкретных политических действий с их стороны не наблюдается.

Организаторы и полиция сильно разошлись в оценках численности участников. По данным первых, акция собрала около полумиллиона человека, а правоохранители насчитали только 15 тысяч.