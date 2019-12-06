Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 23:26

В общем, тема НАТО – по-прежнему актуальная и острая... Создается впечатление, что Североатлантический альянс – это самая грозная, агрессивная межпланетная коалиция, которая громит и уничтожает всё и всех подряд. А что же в это время сама НАТО? Чем занимается альянс, который так привлекает союзников и так раздражает противников?

А сам альянс между тем никак не может разобраться в собственных сложностях: что ему делать и как жить дальше. И прошедший в Лондоне саммит НАТО еще раз это продемонстрировал отсутствие в нем ответа на эти два извечных вопроса. Фактически сегодня альянс объединяет страны, которые между собой мало что связывает, и самое главное - которым практически ничего не угрожает. И в этом, оказывается, – основная проблема. Военный альянс без военной угрозы – все равно что солдат на линии фронта без противника по другую сторону. Отсутствие реальной, каждодневной и очевидной опасности приводит к тому, что военная составляющая в Европе сокращается, а боевитость, суть боеготовность, как армии, так и населения естественным образом падает. При всей непредсказуемости кремлевской политики Россия, даже с ее ядерным вооружением, никак не может считаться адекватной заменой такому очевидному и агрессивному врагу, как СССР. Политика РФ даже на постсоветском пространстве – вполне понятна: Москва активно, в том числе и оружием, действует лишь на территориях, где проживает лояльное ей население. Иначе говоря, лояльные Крым, Донецк и Абхазию будем брать, а вот капризный и несговорчивый Киев – даже даром не нужен… В этой системе координат Россия не несет прямой угрозы даже для стран Восточной Европы, а уж Западная и подавно забыла, как вообще выглядит русское оружие. Соответственно именно отсутствие конечной военной цели – главная причина того, что альянс расслабился и стал терять боеспособность.

Нет, на бумаге, конечно же, все более чем в порядке. Европейские страны и НАТО в целом бряцают последними новинками вооружения, проводят парады с участием вымуштрованных солдат, ежегодно выпускают бессчетное количество танков, боевых самолетов, беспилотников, высокоточных ракет и др. Только в реальности от этого всегда добра практически нет никакой пользы. Батальон «Исламского государства» сегодня легко возьмет территорию приличного европейского города за пару часов – без супертехники, без дронов и ракет с марсианским наведением.. Нет, конечно, продолжится это недолго, в итоге организованность и превосходство в вооружении свое дело сделают, но, тем не менее, очевидно, что Европа воевать не хочет и делать это разучилась. Более чем смешно звучат апокалиптические заявления российских политиков по поводу того, что «НАТО окружает нас частоколом из ракет», а подлетное время ядерных зарядов до Москвы сократилось на 5 минут 15 секунд. НАТО сегодня – это бумажный тигр, который всячески ищет любой возможности избежать какого-либо вооруженного столкновения, а как известно - кто ищет, тот всегда найдет. Ни в коей мере не стоит воспринимать это как упрек, но европейцы после двух мировых войн на самом деле научились улаживать проблемы без ковровых бомбардировок и, соответственно, расслабились. Это естественное человеческое стремление жить в мире и благополучии, тем более в ситуации, когда ВВП достигает небесных высот. Правда, время от времени страны НАТО все же участвуют в небольших локальных военных кампаниях - вроде ливийской, но... Сами подумайте, ну какие шансы у Ливии стать стратегическим противником НАТО, огромной военной машины, которая не знает, с кем воевать. Недавние разборки на саммите НАТО очень напоминают ситуацию в бизнес-компании, где дела идут неважно. Обратите внимание – в любом бизнесе, где все разваливается, всегда одна и та же картина: постоянные летучки под лозунгом «Как нам сделать нашу работу более эффективной», перманентные поиски виновных, разбирательства, конфликты... Там, где все хорошо – в авральных летучках нет необходимости.

Что же получается? Обозримого и очевидного противника у НАТО, так же, как и у всех входящих в не стран, нет и не ожидается. А без врага армия и военные союзы хиреют и разлагаются. И что, поскольку в ближайшее время появление нового свирепого и неуправляемого врага не предвидится, то могучий альянс и дальше будет терять хватку? А может, стоит этому крутому военному блоку несколько преориентироваться и рассматривать себя не только с военной точки зрения? Почему Черногория стремится в НАТО, ведь ей никто не угрожает? Даже во время кровопролитнейшей войны в бывшей Югославии, когда вокруг все горело синим пламенем, в Подгорице были тишь да гладь. Отчего Грузия, Украина, и Молдова так стремятся попасть в альянс, несмотря на то, что это намерение вызывает нешуточную реакцию у России и что надежды на членство в ближайшее время у них весьма эфемерны? Ответ на этот вопрос лежит вовсе не в сугубо военной плоскости, а там, где НАТО, в отличие от военной составляющей, не только не потеряло привлекательности, но и наоборот.. Помимо гарантий безопасности, довольно-таки, надо сказать, сомнительных, НАТО – это престижный клуб. Место, пребывание в котором – показатель того, что страна не зря отмечена на карте мира. Членство в НАТО - это как клубный пиджак Гарварда. Сам по себе пиджак как пиджак, вроде бы ничего особенного, но его обладатель выделяется из массы одним фактом наличия на лацкане символа Гарварда.