Трамп: "У меня прекрасные отношения с Ким Чен Ыном"

Президент США Дональд Трамп признал определенную враждебность со стороны КНДР, однако не испытывает беспокойства по этому поводу.

Глава Белого дома рассказал журналистам, что у него сложились очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном на протяжении нескольких лет.

Кроме того, Трамп исключил вмешательство КНДР в выборы 2020 года, когда он будет переизбираться на второй срок.

«У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и продолжалось. Он знает, что мне предстоят выборы. Не думаю, что он хочет вмешиваться в это», — сказал Трамп.