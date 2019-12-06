Пхеньян: переговоры по ядерному оружию с США не имеют смысла

Денуклеаризация Северокорейского полуострова больше не является предметом переговоров с США, заявил посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг, передает Reuters.

По мнению посла, диалог, к которому стремится Вашингтон, был «уловкой, позволяющей сэкономить время» для своих внутренних политических целей и касается выборов президента США в 2020 году.

«Нам не нужны длительные переговоры с США, а денуклеаризация больше не обсуждается за столом переговоров», — сказал Ким Сонг.

Ранее МИД КНДР вновь призвал США изменить свою «враждебную политику» и решить, «какой рождественский подарок» они получат. В ответ президент США Дональд Трамп сообщил, что удивлен недружественными заявлениями, и заверил, что лидер КНДР Ким Чен Ын не стал бы вмешиваться в его предвыборную программу.