Страшный пожар в Индии: погибли десятки человек

Рано утром в воскресенье на фабрике в районе Анадж Манди в Нью-Дели произошел пожар, в результате которого погибли не менее 43 человек, сообщает сайт India Today.

Местные власти заявляют, что число жертв может возрасти. В больницы были доставлены примерно 50 человек, многие из них скончались. На месте происшествия работают около 30 противопожарных бригад.

Судя по имеющейся информации, пожар возник на фабрике, которая производила школьные ранцы, пластиковые бутылки и другие изделия. Причины возгорания устанавливаются.