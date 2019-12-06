Жириновский назвал «самое страшное преступление» Ельцина

По мнению Жириновского, у руководителей России, Беларуси и Украины — Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича — не было полномочий заявить о ликвидации СССР, пишет РИА Новости.

«Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», — написал Владимир Жириновский в Telegram, отметив, что считает события декабря 1991 года «захватом власти», который «привел к насилию, огромному числу жертв и разрушений».

8 декабря 1991 года лидеры России, Беларуси и Украины подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В документе также говорилось о прекращении существования СССР. Соглашение объявили открытым: к нему могли присоединиться все республики бывшего СССР и другие государства, которые разделяют принципы и цели документа. 10 декабря 1991 года соглашение ратифицировали Верховные Советы Украины и Беларуси, 12 декабря — РСФСР. 21 декабря Азербайджан, Армения, Молдова, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к СНГ на равноправных началах.