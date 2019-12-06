Эльдар Алиев 10:34

Прошедшее в Баку 14-е заседание межправкомиссии по проекту TRACECA запомнилось многим диалогом министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Армена Симоняна, о чем ранее писал haqqin.az. Преподав ему образцовый урок истории, которая немыслима без роли личности, азербайджанский министр подчеркнул: «Что же касается каравана TRACECA, он будет идти вперед, несмотря на все попытки к обратному».

Несколько перефразировав пословицу «Собака лает, а караван идет», азербайджанский министр лаконично и образно отразил историю TRACECA, а также ведущую роль в ней Азербайджана и несостоявшуюся роль Армении. Да, 20 лет назад проект TRACECA стал возможным, благодаря личной инициативе президента Гейдара Алиева. И по его же инициативе Армения с тех пор осталась не только вне этого, но и десятков других значимых международных и региональных проектов. Баку, используя свою ведущую роль во всех этих проектах, не подпустил Ереван, которому только и остается мешать их реализации и создавать препоны при удобных случаях. Но это становится все труднее, а постепенно и вовсе теряет смысл, чему свидетельство предложение министра после нанесенного политико-исторического нокаута перейти к конструктивному обсуждению. Ведь TRACECA создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации, при участии Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Было подписано Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия. И уже тогда программу назвали восстановлением Исторического Шелкового Пути. Затем к программе присоединились Молдова, Монголия и Украина, позже Турция, Румыния и Болгария, а в 2009 году и Иран. Это программа международного сотрудничества между Евросоюзом и странами-партнерами по организации транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. В организационном плане TRACECA представляет собой межправкомиссию. И вот в эту межправкомиссию ЕС с трудом удалось втиснуть Армению, но она практически так и остается на задворках крупномасштабного проекта, который так ничего реально и не дает этой стране, которая, в свою очередь, ничего не способна дать международной программе. А программа между тем по инициативе Китая «Один пояс - один путь», получила сегодня еще более широкий размах. А роль Армении между тем еще более снижается.