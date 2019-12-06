Трамп: Только мой зять может добиться соглашения между Израилем и палестинцами

Если Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа и его советник, не сможет добиться соглашения между Израилем и палестинцами, никто не сможет, заявил сегодня глава Белого дома на еврейско-американской конференции во Флориде. Об этом пишет израильское издание «Детали».

«Я должен поблагодарить этого яркого человека, любящего Израиль, который борется за Государство Израиль и хочет заключить мир с его соседями. Многие говорят, что это невозможно, но, если Джаред Кушнер этого не сделает, это не произойдет», - сказал Трамп.