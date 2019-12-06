Северная Корея объявила о проведении «очень важного» испытания

КНДР провела «очень важные испытания» на полигоне Сохэ, которые окажут в будущем влияние на стратегическое положение страны, заявило Государственное северокорейское агентство ЦТАК.

До этого в пятницу на спутниковых снимках заметили активность на ракетном полигоне Сохэ. На снимках увидели неизвестный контейнер, передает «Интерфакс».

Академия оборонных наук КНДР подготовила и передала отчет Трудовой партии КНДР об успехе испытаний на космодроме Сохэ. Этот важный этап испытаний в ближайшей перспективе существенно изменит стратегическое положение КНДР, подчеркивается в сообщении.

2 декабря сообщалось, что за несколько месяцев военные КНДР построили по всей стране десятки дополнительных бетонных площадок для пусков ракет.