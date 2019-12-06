Коломойский судье после поражения команды своего сына: "Тебе конец, ты понял?!"

Как сообщает Страна.ua со ссылкой на докладную, которую арбитр направил директору чемпионата Украины по баскетболу, судье Андрею Бабыку угрожали также директор "Днепра" Валерий Кондратьев и некий Валерий Гуляев.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский угрожал расправой судье баскетбольного матча с участием команды "Днепр", в которой играет его сын.

По данным издания, когда матч против клуба "Киев" закончился, сначала к судье подошел Кондратьев и заявил, что тот "отсюда сегодня не уедет". Затем уже явился сам миллиардер. "Ты что творишь?! Тебе конец, ты понял?!" — сказал Коломойский.

После этого Бабык вышел в коридор, где его ждал Гуляев. Мужчина заявил, что судья "доиграется" и что "его найдут везде".

За баскетбольный клуб "Днепр" выступает сын Коломойского Григорий. Матч против киевлян его команда проиграла со счетом 75:78.