Беспилотник атаковал дом лидера шиитов Ирака

Накануне беспилотник нанес удары по резиденции шиитского лидера Муктады ас-Садра в городе Эн-Наджаф на юге Ирака, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник, близкий к религиозному лидеру.

Как сообщил Мухаммед Салих аль-Ираки в своем твиттере, неопознанный беспилотник атаковал резиденцию имама в районе Ханнана, в 160 км к югу от Багдада.

Аль-Ираки не сообщил подробностей инцидента, но заявил, что атака произошла после того, как Муктада ас-Садр приказал своим сторонникам встать на защиту протестующих после недавнего нападения на лагерь демонстрантов в центре Багдада.

Резиденция лидера шиитов Ирака получила серьезные повреждения после атаки беспилотника. Сам Муктада ас-Садр травм не получил, передает телеканал Sky News Arabia.