Смертельное ДТП в Джалилабаде
В Джалилабаде на дороге Джалилабад - Байханлы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, автомобиль «Нива», за рулем которого находился житель села Адналы Ширалиев Мамедбагир, вышел из управления, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель и его супруга Хураман Ширалиева получили различные телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы. Позже Х.Ширалиева скончалась в больнице.
Отмечается, что М.Ширалиев является представителем Исполнительной власти села Адналы.