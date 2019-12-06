28 лет назад Советский Союз ушел в историю

Этот документ вошел в историю как «Беловежское соглашение», в его преамбуле говорилось, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», статья 1 гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств».

28 лет назад, 8 декабря 1991 года, в Вискулях под Брестом (Беларусь) президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как пишет российская «Парламентская газета», трещина между центральной властью и союзными республиками начала образовываться еще с середины 1980-х. Во многом этому способствовала экономическая и политическая обстановка в Советском Союзе. Уже к 1990 году республики стали объявлять о своей независимости. Президент Михаил Горбачев пытался спасти положение, предложив форматировать государство в Союз Советских Суверенных Республик, однако августовский путч 1991 года сорвал эти планы.

По свидетельству Шушкевича и главы белорусского правительства Вячеслава Кебича, Ельцина и Кравчука пригласили в Беловежскую пущу для обсуждения экономического партнерства, идея же подписать соглашение о распаде СССР пришла к ним в ходе дискуссий «спонтанно».

В документе, вошедшем в историю как «Беловежское соглашение», стороны подтвердили приверженность своих стран принципам Устава ООН и другим международным обязательствам, а также прописали пункт о неприкосновенности границ в рамках СНГ, но при этом гарантировали их открытость для передвижения граждан.

Документ объявлялся открытым для присоединения к нему всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих цели и принципы этого документа.

10 декабря Соглашение о создании СНГ было ратифицировано Верховными Советами Беларуси и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России. 13 декабря в Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Ее итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в СНГ при условии обеспечения равноправного участия субъектов бывшего Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей.

Для совместного решения данных вопросов была специально организована встреча глав 11 бывших союзных республик: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины (из бывших союзных республик отсутствовали Латвия, Литва, Эстония и Грузия). Ее результатом стало подписание Алма-Атинской декларации 21 декабря 1991 года, в которой излагались цели и принципы СНГ.

Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония, а Грузия присоединилась к Содружеству в декабре 1993 года.