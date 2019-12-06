В Губе прощаются с депутатом Евдой Абрамовым
В Губинском районном культурном центре проходит церемония прощания со скончавшимся 6 декабря на 71-м году жизни депутатом Милли Меджлиса Евдой Абрамовым.
Как сообщает Qafqazinfo, в церемонии принимают участие заместитель председателя – исполнительный секретарь ЙАП Али Ахмедов, первый вице-спикер парламента Зияфет Аскеров, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, депутат Вахид Ахмедов, главы исполнительной власти Губинского и Хачмазского районов, близкие и родственники покойного депутата, представители общественности.
Глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев зачитал участникам церемонии письмо первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с кончиной Евды Абрамова.
Евда Абрамов длительное время лечился от онкозаболевания. Два дня назад он скончался в Центральной клинической больнице.