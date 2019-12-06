Король позаботится о семьях расстрелянных саудитом американцев
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд окажет помощь семьям погибших при стрельбе во Флориде, которую устроил подданный королевства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Они крайне огорчены", - подчеркнул глава Белого дома, которому саудовский король звонил, чтобы выразить соболезнования. "Король примет участие в заботе о семьях и близких погибших", - цитирует Трампа РИА Новости.
6 декабря в результате стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде погибли четыре человека, включая стрелка. Еще восемь получили ранения. По словам губернатора штата Рона Десантиса, стрелявшим оказался военнослужащий ВВС Саудовской Аравии, который проходил обучение на базе. Власти США ведут расследование.