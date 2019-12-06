Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 13:19

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты. Читавшие бессмертного «Золотого теленка» русских авторов Ильфа и Петрова прекрасно помнят генерального директора «Геркулеса» Полыхаева, который в пылу борьбы с конкурирующей организацией завел себе специальный штамп со словами «ни кроватей не дам, ни умывальников» и решительно применял всякий раз, когда получал просьбы хоть немного смягчить свою непреклонную позицию.

Нечто подобное делает сейчас и американский президент Дональд Трамп в любых вопросах, связанных с Китаем, особенно если речь заходит об экономике и финансах. На этот раз главу Белого дома возмутил факт того, что Пекин активно пользуется средствами Всемирного банка, организации, которую США создавали для обслуживания своих, в первую очередь, интересов - тут, понимаешь, торговая война в разгаре, а китайцы беззастенчиво кредитуются. «Это вообще возможно? У Китая куча денег, а если нет, он их производит. Прекратите!» - возмутился Трамп, что, на первый взгляд, выглядит не совсем логично минимум по двум причинам. Во-первых, заемные средства Всемирного банка КНР использует, прежде всего, для приобретения облигаций американского правительства, каковых у Пекина сегодня набрано уже на 1,2 триллиона долларов. Чтобы было нагляднее, данная сумма представляет собой: 5% общего долга США, 20% американского внешнего долга и 38% золотовалютных резервов Китая. То есть китайцы кредитуются во Всемирном банке для того, чтобы… вкладываться в американскую экономику. Для остальных же экономических проектов, включая «Пояс и Путь», они предпочитают использовать собственные средства. Из этого логично следует во-вторых. А именно – мало кто в мире заинтересован в росте американской экономики больше, чем Китай. Длящаяся второй год так называемая «торговая война» между США и КНР еще не оформлена итоговыми цифрами убытков, которые понесли обе стороны. Но уже сейчас известно, что противостояние двух стран обошлось замедлением примерно на 0,5 процента для экономики Америки и примерно на 0,75% - для народного хозяйства Китая. При этом те же американские бизнес-ассоциации не перестают слать в Белый дом сигналы о том, что дальнейшее противостояние обернется потерей рабочих мест и ростом цен, поскольку американские производители активно используют китайские комплектующие.

Но главной проблемой этой торговой войны является то, что, в отличие от предыдущих - той, например, которую Рональд Рейган вел против Японии - Вашингтон руководствуется не только, а точнее даже – не столько экономическими соображениями, сколько далеко идущими геополитическими расчетами. Вся цепочка действий Трампа и «китайской» части его команды – идеологами которой выступают экономисты Майкл Пиллсбери и Питер Наварро – она, собственно, не про ликвидацию торгового дисбаланса, увеличение Китаем закупок американской продукции и защиту интеллектуальной собственности. И уж тем более не про кредиты и другие вопросы, носящие достаточно технический, если не сказать – тактический, характер. Стратегическая цель Трампа, а точнее – тех кругов, выразителем бизнес-интересов которых является нынешний американский президент, куда как масштабнее, грандиознее и глобальнее: заставить Пекин изменить его промышленную политику. То есть добиться того, чтобы Китай, по сути, отказался от своей модели развития, от того пути, который он избрал для себя сорок лет назад, в далеком теперь уже 1979 году. В который вложено совершенно фантастическое количество усилий и средств, финансового и человеческого капитала. Отказаться от «китайской мечты», амбициозных целей, от будущего, от главного проекта Пекина на ближайшее десятилетие – стратегии «Made in China 2025», по результатам которого Китай ликвидирует отставание от Запада в десяти ключевых отраслях, от робототехники до фармацевтики, от чистой энергетики до биотехнологий.