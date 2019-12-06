Синоптики о погоде на завтра: дождливо
В понедельник, 9 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами дожди, местами интенсивные, к вечеру в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-7, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 8-10 тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 85-95%.
В районах Азербайджана местами дожди, в горных и предгорных районах снег. Днем в большинстве районов без осадков. Местами туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 7-12, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.