В Италии наказали проармянского депутата

Как сообщает Trend, имя Чентемеро, обвиняемого городской прокуратурой Милана в незаконных финансовых операциях в размере 40 000 евро, в эти дни не сходит с передовиц итальянских СМИ.

В Италии разгорелся коррупционный скандал, в центре которого оказался депутат парламента, казначей итальянской партии "Лига Севера", председатель группы дружбы с Арменией в парламенте Италии Джулио Чентемеро.

Согласно информации, Чентемеро, злоупотребив своими полномочиями в ассоциации Più vocì, вступил в сговор с Бернардо Капротто, основателем группы крупных супермаректов Esselunga S.p.A., с целью незаконного перевода на счета Radio Padania 150 тысяч евро, которые были выделены для ассоциации.

Отмечается, что Radio Padania принадлежит "Лиге Севера". Утверждается, что в конечном итоге на счета радио было переведено 40 тысяч евро. Городская прокуратура Милана обратилась в суд с требованием избрать для Чентемеро меру пресечения в виде ареста.

Имя Джулио Чентемеро упоминается и в других финансовых скандалах. Сообщается, что он был причастен к незаконному переводу 250 000 евро в ассоциацию Più vocì итальянским бизнесменом Лука Парнаси.

Чентемеро, супруга которого ливанка армянского происхождения, известен в итальянском парламенте как ярый пропагандист армянских интересов.