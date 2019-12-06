Названы лучшие фильмы десятилетия
Профессиональный кинематографический журнал Les Cahiers du cinema составил рейтинг лучших фильмов десятилетия.
На первое место поставили сериал американца Дэвида Линча «Твин Пикс: Возвращение» (2017).
Второе место занял фильм Лео Каракса «Корпорация «Святые моторы» (2012), третье – сериал «Малыш Кенкен» (2014) француза Брюно Дюмона.
В пятерке лучших также фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010) тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула и «Тони Эрдманн» (2016) немки Марен Аде, передает «Интерфакс».
В список также вошли «Книга образов» Жан-Люка Годара, «Мела: олия»» Ларса фон Триера, «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера и «Странный случай Анжелики» Мануэла де Оливейра.