Власти Беларуси приняли решение стянуть бойцов спецназа к российскому посольству в Минске на фоне протестов против интеграции с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на белорусское издание «Наша Ніва».

По информации издания, именно туда сейчас направляется колонна демонстрантов, протестующих против интеграции. Автомобилисты сигналят им в знак солидарности.

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В центре Минска представители белорусской оппозиции второй день подряд проводят несанкционированную акцию против углубления интеграции Беларуси с Россией, передает ТАСС с места событий.