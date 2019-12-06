В Минске стягивают спецназ к российскому посольству обновлено 17:15
Власти Беларуси приняли решение стянуть бойцов спецназа к российскому посольству в Минске на фоне протестов против интеграции с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на белорусское издание «Наша Ніва».
По информации издания, именно туда сейчас направляется колонна демонстрантов, протестующих против интеграции. Автомобилисты сигналят им в знак солидарности.
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В центре Минска представители белорусской оппозиции второй день подряд проводят несанкционированную акцию против углубления интеграции Беларуси с Россией, передает ТАСС с места событий.
Активисты стоят с бело-красно-белыми флагами и скандируют "Жыве Беларусь!" ("Живет Беларусь!") и "Незалежнасць" ("Независимость"). С инициативой проведения акций выступил сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, в ней принимают участие и другие лидеры оппозиции.
Сотрудники милиции предупреждают по мегафону, что акция не разрешена городскими властями, поэтому призывают разойтись и напоминают об ответственности.
Накануне несколько сотен оппозиционно настроенных граждан провели митинг на Октябрьской площади и шествие по улицам белорусской столицы в знак несогласия с политикой властей. По утверждению активистов, подписание интеграционных документов с РФ может привести к негативным последствиям для Беларуси.