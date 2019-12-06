Бакметрополитен опровергает: Никакой угрозы станции «Ази Асланов» нет

«Данная информация не соответствует действительности. Заместитель председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов не давал комментарий никакому СМИ, никто не связывался с пресс-службой или отделом по связям с общественностью ЗАО по этому вопросу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хидаят Мамедов во время одной из телепередач отметил необходимость проведения капитального ремонта на станции «Ази Асланов». Однако он не говорил о закрытии станции. «СМИ распространили ложную информацию без какого-либо обоснования, создавая странную логическую связь между ремонтом и закрытием станции, что вызвало обеспокоенность общественности. Никакой угрозы инфраструктуре и конструкции станции нет. Капитальный ремонт предназначен для предотвращения опасности, которая может возникнуть в будущем», - отмечается в сообщении.