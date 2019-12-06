Борис Джонсон рассказал о своем «самом дерзком поступке»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самым дерзким его поступком была езда на велосипеде по тротуару. Он признался телеканалу Sky News, что не всегда соблюдал запрет ездить по тротуару на велосипеде.

«Но я хочу, чтобы вы знали, что я резко осуждаю людей, которые едут на велосипеде по тротуару. Считаю, что это неправильно, и мне неприятно из-за этого, но иногда я мог заскочить на тротуар, прежде чем слезть с седла», - признался Джонсон.

Борис Джонсон, будучи мэром Лондона и затем министром иностранных дел Британии, неоднократно попадал в фотообъективы, когда передвигался по городу на велосипеде.

Отметим, что 12 декабря в Британии пройдут досрочные выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit.