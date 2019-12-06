Самый массовый за последние месяцы протест в Гонконге

Как сообщает Deutsche Welle, акция стала самой массовой за последние несколько месяцев и первой с середины августа, которую разрешила провести полиция.

В Гонконге возобновились массовые антиправительственные протесты, начавшиеся полгода назад. Тысячи демонстрантов вышли в парк Виктории в центре Гонконга, откуда направились маршем в деловой район.

Заявку на проведение митинга подало правозащитное движение Civil Human Rights Front (CHRF), объединяющее различные гонконгские организации. Инициаторы акции объявили, что протест будет мирным. Полиция, в свою очередь, заявила о готовности подавлять насилие со стороны демонстрантов.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне из-за планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых преступников в Китай. Позднее соответствующий закон был отменен, но митинги продолжились. Активисты требуют свободных выборов, независимого расследования случаев полицейской жестокости, освобождения задержанных на предыдущих акциях активистов и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которую обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР.