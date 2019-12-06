Азербайджанский дипломат: Мир должен задуматься о том, что произошло в Ходжалы

В понедельник, 9 декабря, в штаб-квартире ООН состоятся мероприятия по случаю 71-й годовщины принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и в связи с Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

В своем обращении азербайджанский дипломат пишет, что Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него является одним из первых международных договоров, к которому присоединился Азербайджан после вступления в ООН. По его словам, всеобщая ратификация Конвенции станет важной консолидированной приверженностью международного сообщества искоренению преступления геноцида.

В письме также подчеркивается, что Азербайджан по собственному опыту знает о "чудовищном бедствии" геноцида. 31 марта, отмечаемый как День геноцида азербайджанцев, почитается память тысячей мирных жителей, погибших в результате массовых убийств, учиненных вооруженными армянскими отрядами в 1918 году.

Серьезные нарушения международного гуманитарного права, равные военным преступлениям, преступлениям против человечности и актам геноцида, были совершены в ходе войны, развязанной Арменией против Азербайджана в конце 1980-х годов. Война, которая продолжается и по сей день, унесла жизни десятков тысяч людей, привела к разрушению городов, поселков и деревень; тысячи людей пропали без вести; все захваченные территории Азербайджана этнически очищены от более чем 1 миллиона азербайджанского населения, отмечает Яшар Алиев.

Дипломат напомнил, что в феврале 1992 года против мирных жителей города Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана было совершено самое крупное массовое убийство за все время существования конфликта. В результате нападения и захвата города армянскими силами сотни азербайджанцев, в том числе женщины, дети и пожилые, были убиты, ранены или взяты в заложники, а город был разрушен до основания.

По словам азербайджанского дипломата, важно, чтобы международное сообщество задумалось о том, что произошло в Ходжалы и в других городах, поселках и селах Азербайджана. Он подчеркнул, что отрицание Арменией своей ответственности за чудовищные преступления, совершенные во время агрессии против Азербайджана, является вызовом международному праву и правам человека, а также прямым препятствием на пути к прочному миру и подлинному примирению.

Кроме того, Яшар Алиев заметил, что Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была принята в ответ на широко распространенные зверские преступления против гражданского населения во время Второй мировой войны. Тем не менее до сих пор имеют место случаи героизации нацистов и их пособников в некоторых странах, в том числе в тех, которые пытаются представить себя в качестве страстных сторонников защиты прав человека и программы предотвращения геноцида.