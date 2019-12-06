МИД Израиля: «Бомбежка Ирана - один из вариантов»

Израиль рассматривает возможность бомбардировки Ирана для остановки ядерной программы Тегерана. Об этом глава МИД еврейского государства Исраэль Кац сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам Каца, бомбардировка – "это вариант", так как Израиль не намерен позволять Ирану "производить или иным образом получить атомное оружие". В то же время, по словам Каца, военный удар вероятен только в том случае, если остальные средства влияния будут безрезультатными.

Санкции США против Тегерана эффективны, но их недостаточно; европейским странам следует ужесточить политику по Ирану, считает глава МИД Израиля. Тегеран "все еще чувствует себя сильным", это подтверждает в том числе захват нефтяных танкеров в Персидском заливе, подчеркнул Кац.

Отметим, что ранее в офисе Нетаньяху сообщили, что Иран был темой телефонного разговора между премьер-министром и российским президентом Владимиром Путиным.