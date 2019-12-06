Азербайджан соболезнует Украине

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям погибших в результате пожара в одесском колледже, говорится в сообщении министерства в Twitter.

"В связи с пожаром в колледже города Одесса в Украине объявлен день национального траура. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате пожара и народу Украины, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в сообщении.

4 декабря в Одессе в шестиэтажном здании, известном как доходный дом Асвадурова, в котором располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, произошел пожар. Источник огня находился в помещениях колледжа на третьем этаже. Причина произошедшего официально не названа, начато досудебное расследование, установлены два подозреваемых.