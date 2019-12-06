Художник съел работу коллеги за 120 тысяч долларов

По признанию Датуны, он любит творчество итальянского коллеги и поэтому ему интересна идея поедания произведения искусства одного художника другим. Об этом он рассказал в подписи к своему видеролику в Instagram.

Арт-объект эпатажного итальянского художника Маурицио Каттелана, представляющий собой банан, приклеенный скотчем к стене, и проданный на прошлой неделе за $120 тысяч, был съеден в галерее Perrotin в Майами. Это сделал художник Дэвид Датуна.

Датуна назвал перформанс «Голодный художник»: «Я могу съесть и банан, и его концепцию, потому что я художник, а не обычный человек».

Обычный банан из продуктового магазина был выставлен на международной художественной ярмарке Art Basel как произведение искусства. Итальянский художник Маурицио Каттелан купил банан в супермаркете в Майами, а затем прикрепил скотчем к стене в Парижской галерее Perrotin. Он оценил экспонат в 120 тысяч долларов, дав ему название «Комик».

Отметим, что унитаз из 18-каратного золота, украденный из Бленхеймского дворца в сентябре, также является детищем Маурицио Каттелана.

Американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна является одним из самых высокооплачиваемых представителей современного искусства. Широкую известность приобрели его работы, собранные из меленьких оптических линз.