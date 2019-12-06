Неопознанные самолеты атаковали иранские силы: есть жертвы
Накануне вечером неопознанные самолеты нанесли удары по позициям иранских и проиранских сил на окраине города Аль-Букамаль, на сирийско-иракской границе. Общеарабский телеканал Al Hadath утверждает, что удары по нему могли нанести израильские ВВС.
По его данным, погибли не менее пяти военных, есть раненые.
Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает о причиненном значительном ущербе. После воздушного удара возник пожар.
Власти Сирии и Ирака не делали заявлений по поводу этой атаки. Официального комментария КСИР по поводу этой информации также пока нет.
Лагерь КСИР находится в районе военного аэродрома Эль-Хамдан в городе Бу-Кемаль на границе Сирии и Ирака. 4 декабря был нанесен удар по складу вооружений в этом лагере, а также по позициям иранских сил в окрестностях провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). О потерях среди бойцов КСИР сведений не поступало.