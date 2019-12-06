Неопознанные самолеты атаковали иранские силы: есть жертвы

Накануне вечером неопознанные самолеты нанесли удары по позициям иранских и проиранских сил на окраине города Аль-Букамаль, на сирийско-иракской границе. Общеарабский телеканал Al Hadath утверждает, что удары по нему могли нанести израильские ВВС.

По его данным, погибли не менее пяти военных, есть раненые.