Как «генерал» Абдиев устраивал людей в органы прокуратуры
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве 61-летнего Алихана Абдиева.
Как сообщает haqqin.az, Алихан Абдиев, представляясь сотрудником Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, обещал устроить своих жертв на работу в органы прокуратуры, Центр экспертизы, Минобразования, за что брал у них деньги и присваивал их. А чтобы все выглядело максимально убедительно, в присутствии своих жертв звонил «господину генералу» с просьбой «помочь в одном деле нашему другу». Этого было достаточно для того, чтобы обмануть наивных граждан.
В ходе судебного разбирательства были допрошены свидетели. Один из них (Назим Гаджиев) заявил, что знаком с обвиняемым Алиханом Абдиевым через своих друзей, живущих в Грузии. А потерпевшего Мобиля Гасанзаде знает через своего родственника Агиля.
В своей первичной объяснительной свидетель заявил, что Алихан Абдиев представился должностным лицом и что при обращении его называли «генералом». При этом свидетель заявил, что когда подписывал объяснительную был не в себе, так как содержание сахара в его крови было высоким.
Затем в качестве свидетеля на заседании выступила Рамиля Мамедова. В своих показаниях она сообщила, что знакомство с Мобилем Гасанзаде у нее семейное, она была учительницей его дочери. Р.Мамедова заявила, что её сын сдал экзамен на поступление на государственную службу, и она обратилась к Мобилю Гасанзаде, чтобы тот устроил сына на работу в органах прокуратуры. Мобиль заверил её, что имеет отношения с очень уважаемыми людьми, что, так как семья Р.Мамедовой - беженцы, её сына оставят в Баку. Свидетель в сентябре передала Мобилю 3 000 манатов. Через два дня её сын должен был получить свое назначение, однако Мобиль сказал, что не получается провернуть дело, и что срочно требуется еще 10 000 манатов.
Свидетель считает, что Мобиль Гасанзаде хотел помочь её семье, но его самого обманули: "Он вернул две тысячи манатов и пообещал вернуть оставшуюся сумму. Несмотря на мою просьбу, мой муж подал в суд".
По словам свидетеля, её сын, узнав о попытках своих родителей устроить его на работу в органы прокуратуры, был зол на них, корил их за это. Отметим, что сын Мамедовых сам успешно прошел тестовое испытание.
Судебный процесс продолжится 10 декабря.
Отметим, что один из потерпевших по данному уголовному делу Мобиль Гасанзаде – адвокат по образованию, ранее был осужден за мошенничество. В данном деле выступал посредником между обвиняемым Алиханом Абдиевым и частью потерпевших, передавая ему от последних суммы денег. Однако, поняв, что его самого обманули, он продал свой земельный участок и вернул потерпевшим часть своих денег. Его самого А.Абдиев обещал устроить заместителем главы исполнительной власти за 20 тысяч манатов, но не сказал, какого именно.
Обвиняемый А.Абдиев частично признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он сказал, что деньги ему были нужны на лечение и что два месяца спустя вернул полученные суммы. Однако отрицал, что выдавал себя за сотрудника Управления по борьбе с коррупцией и что обещал устроить Гасанзаде заместителем главы исполнительной власти, назвав это ложью. При этом Абдиев не отрицает, что действительно обещал потерпевших устроить на работу в Минобразования и органы прокуратуры.