Как «генерал» Абдиев устраивал людей в органы прокуратуры

Как сообщает haqqin.az, Алихан Абдиев, представляясь сотрудником Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, обещал устроить своих жертв на работу в органы прокуратуры, Центр экспертизы, Минобразования, за что брал у них деньги и присваивал их. А чтобы все выглядело максимально убедительно, в присутствии своих жертв звонил «господину генералу» с просьбой «помочь в одном деле нашему другу». Этого было достаточно для того, чтобы обмануть наивных граждан.

В ходе судебного разбирательства были допрошены свидетели. Один из них (Назим Гаджиев) заявил, что знаком с обвиняемым Алиханом Абдиевым через своих друзей, живущих в Грузии. А потерпевшего Мобиля Гасанзаде знает через своего родственника Агиля.

В своей первичной объяснительной свидетель заявил, что Алихан Абдиев представился должностным лицом и что при обращении его называли «генералом». При этом свидетель заявил, что когда подписывал объяснительную был не в себе, так как содержание сахара в его крови было высоким.

Затем в качестве свидетеля на заседании выступила Рамиля Мамедова. В своих показаниях она сообщила, что знакомство с Мобилем Гасанзаде у нее семейное, она была учительницей его дочери. Р.Мамедова заявила, что её сын сдал экзамен на поступление на государственную службу, и она обратилась к Мобилю Гасанзаде, чтобы тот устроил сына на работу в органах прокуратуры. Мобиль заверил её, что имеет отношения с очень уважаемыми людьми, что, так как семья Р.Мамедовой - беженцы, её сына оставят в Баку. Свидетель в сентябре передала Мобилю 3 000 манатов. Через два дня её сын должен был получить свое назначение, однако Мобиль сказал, что не получается провернуть дело, и что срочно требуется еще 10 000 манатов.

Свидетель считает, что Мобиль Гасанзаде хотел помочь её семье, но его самого обманули: "Он вернул две тысячи манатов и пообещал вернуть оставшуюся сумму. Несмотря на мою просьбу, мой муж подал в суд".